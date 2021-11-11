Devletin zirvesi Anıtkabir’deydi... 'Emanetinizi yıldız yapıyoruz'

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki törende muhalefet liderleri ile devletin zirvesi yer aldı.

2023 HEDEFLERİMİZE DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, zatı alinizi vefatınızın 83’üncü sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.”