Devletin zirvesi Anıtkabir’de

Haberin Devamı

29Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Haberin Devamı

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda “Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102’nci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum” dedi.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ EVLATLARIMIZA EMANET EDECEĞİZ

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 102’nci yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni, işaret ettiğiniz şekilde, ‘muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkartmak’ amacıyla tam bir kararlılık içinde çalışıyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah’ın izni, aziz milletimizin desteği ve büyük ve güçlü Türkiye’yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir’deki törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Özgür Özel, bakanlar, yüksek yargı organları temsilcileri ve komutanlar da yer aldı.