Devletin zirvesi Anıtkabir’de

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı - beyaz karanfillerden oluşan ay - yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Atatürk’ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı:

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

“Aziz Atatürk, vefatınızın 86’ncı seneyi devriyesi bir kez daha zati âlinizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.”

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MUHALEFET DE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları yer aldı.