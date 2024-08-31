Devletin zirvesi Anıtkabir’de

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Anıtkabir’deki tören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, yüksek yargı mensupları ve devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel törene şehir dışındaki programı nedeniyle katılamadı. Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Bu sırada Erdoğan kendisine tezahürat eden vatandaşları el sallayarak selamladı. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

TÜRKİYE YÜZYILI MİLLETİN KIZILELMASI

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Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu’daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkânsızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyetin ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelması’na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yâd ediyoruz. Ruhun şad olsun.”

BEŞTEPE’DE TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Beştepe’ye geçerek tebrikleri kabul etti. Törende MHP Lideri Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve yabancı misyon şefleri de yer aldı.

İÇ CEPHEMİZİ SAĞLAM TUTMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki “Zafer Bayramı Özel Konseri”ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Ağustos ayı tarihimizde Türk’ün zaferler ayı olarak bilinir. Bugünde zaferler zincirinin bir diğer zümrüt halkası olan Büyük Zafer’in 102. yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletin bağrından çıkan ordumuz Gazi Mustafa Kemal’in gizlilik içinde yürüttüğü titiz bir hazırlık sürecinin sonunda dünya savaş tarihine geçecek bir başarıya imza atmıştır. Büyük zaferin kazanılmasının arka planında ciddi bir hazırlık, strateji ve kapsamlı bir çalışma vardır. Silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra asıl cephe olarak görülen iç cephenin tahkimi sağlandı. İç cephe güçlendirildikçe başarı da mukadder hale geldi. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu çok daha net görebiliyoruz. Milletimizi esir alma, bizi hedeflerimizden koparma kendi iç sorunlarımızla oyalama planlarının en kritik safhasını daima iç kalemizi çökertmeye yönelik hamleler oluşturmuştur.





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UÇAK GEMİMİZİ ORDUYA KATACAĞIZ

Bugün de millet olarak hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle ülkemizi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Savunma sanayinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken, kem gözlere ise korku salıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizi şu anda hazırlıkları yapılıyor ve bir an önce inşallah onu da ordumuzun saflarına katacağız.

HEPİMİZ BEDEL ÖDERİZ

Şunun bilinmesini isterim: Şimdiye kadar nice zorluğun, nice oyunun nasıl üstesinden geldiysek, çok daha fazlasını başaracağımıza yürekten imanım var, inanıyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Ne gelip geçici ekonomik zorlukların, ne günlük siyasetteki tartışmaların, ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz, ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa Allah korusun bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz, hepimiz bedel öderiz, 85 milyon olarak hepimiz sıkıntı çekeriz. Milletini seven, memleketini seven, kendini bu topraklara ait hisseden hiç kimsenin kaybet kaybet denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum.





Beştepe’deki Zafer Bayramı Özel Konserine Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat da katıldı.

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BEŞİNCİ KOL APARATI

Tüm bu gerçeklere rağmen son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz, Allah’ın izniyle bu oyuna gelmeyeceğiz. Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. Toplumun sürekli huzurunda olan siyasetçiler başta olmak üzere milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını, uyanık olmasını, iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyorum. Hangi mücadeleyi veriyorsak hukuk, demokrasi ve meşruiyet temelinde vereceğiz.”

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AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ

“85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz, aynı geminin yolcularıyız. Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz aynı gök kubbenin altında, aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz. Farklılıklarımızın hiçbiri kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Ayrılıklarımızın hiçbiri kader ortaklığımızdan daha önde değildir. Bu şuurla, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel tanımıyoruz. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeşliğimize leke sürdürmeyelim. Yeter ki biz sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimize örselemek yerine, şu anda burada bulunduğumuz gibi hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım. Rabbim 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın diyorum.”