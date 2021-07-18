‘Devletin sınavı için favorilerimi kestim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ öğrencilerinin kurduğu “Kadesh Agenda” dergisinin yazarı olan gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kahvaltıda buluştuğu öğrencilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

(Gençlerin partideki yeri): Gençliğin siyasete girmesi lazım bu benim en büyük arzum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Olağanüstü bir fırsat. Nasıl bir Türkiye istediklerini göstermeliler. Kendi beklentilerine en uygun partiye giderek oyunu verebilmeli ve dönüşümün altına güçlü bir imza atmalılar. Ben inanıyorum gençler yapacak.

VİCDANİ RET

(Zorunlu askerlik, vicdani ret): Ordusu olmayan dünyada hiçbir ülke yok. Vicdani ret olayı son yıllarda ağırlıklı olarak gündeme gelen bir olay, kamuoyunda tartışılabilir. Vicdani rette bulundu veya onu savundu diye insanları tutuklamak, gözaltına almak, onları düşmanlaştırmak asla doğru değil.

(Özel yaşamın gizliliği): Özel yaşam devletin alanına girmez ki, girdiği zaman elinde sopası olan bir devlet görüntüsü vermiş olursunuz. Size bir anımı anlatayım; hesap uzmanlığı sınavını kazandım sözlü sınava gireceğiz. O zaman solcular favorilerini uzun yaparlardı. Arkadaşım dedi ki, ‘Sen sözlü sınava gireceksin favorilerin uzun. Git tıraş ol, en azından sosyal demokrat olduğun anlaşılmaz.’ Bu arada hep sosyal demokrat oldum. Berbere gittim tıraş oluyorum. ‘Niye tıraş oluyorsun’ dedi berber. Dedim, ‘Sınava gireceğim.’ ‘Abi, bu favoriler zaten formüldür. İyi ki tıraş oldun’ dedi.



Eşi Selvi Hanım’la düğün fotoğrafında Kılıçdaroğlu’nun uzun favorileri dikkat çekiyor.

BABAM 7 AYAKKABI BİRDEN ALAMAZDI

(Bayram anısı) Yetiştiğim coğrafyada bayramı samimi yaşadığım yer Bingöl’ün Genç ilçesi. Orada ilk ve ortaokulu okudum. Güzel, şirin bir ilçeydi. Arefe günü heyecanlanırdık. Rahmetli babamın, 7 kardeşiz zaten, 7 ayakkabı alması mümkün değildi. Şeker toplardık, elimizde küçük torbalar olurdu. Kapıları çalardık, bayram kutlaması yapardık. Bayramın ikinci ya da üçüncü günü arkadaşlarla bir araya gelirdik. Kırsalda ateş yakardık, otururduk, şakalaşırdık. Elektrik yok, gaz lambaları var. Yatmaya giderken o lambayı yanımda götürür gizli gizli okurdum.”

‘SURİYELİLERİ İKİ YIL İÇİNDE YOLLAYACAĞIZ’

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan önceki gün videolu bir mesaj paylaştı. İç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyelilere değinen Kılıçdaroğlu, videoda özetle şunları söyledi: “Sevgili halkım, Suriyeliler ve Suriye konusunu konuşacağız. 3 milyon 600 bin, resmi rakamlara göre, Suriyeli var bizim topraklarımızda. Özellikle Suriye’ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görüyoruz. Hatta bazı illerimize Türk vatandaşlardan fazla Suriyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var, geçinemeyen, işsiz kalan insanlar Suriyelilerden şikayet ediyorlar. İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip, iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara