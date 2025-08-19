×
Devletin silahıyla eşini katletti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde polis memuru Hüseyin Derin (52), dün 09.30 sıralarında, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in (52) çalıştığı börekçi dükkânına gitti.

2 çocuk annesi Burcu Derin, karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak yardım istedi. Peşinden giden Hüseyin Derin, tabancasını çekip art arda ateş etti. 5 kurşunun isabet ettiği Burcu Derin kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burcu Derin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, meslektaşları olan Hüseyin Derin’i gözaltına aldı. Hüseyin Derin işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

