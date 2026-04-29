Devletin hafızasına böyle geçmiş: MİT, Humeyni ile ilgili 'çok gizli' belgeyi paylaştı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 14:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikameti kapsamında "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli yazıyı paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

