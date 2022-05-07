Devletin 'engel' kararsızlığı

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Kırşehir’de yaşayan Gökhan Özdemir’in hukuk mücadelesi, Aziz Nesin hikâyelerini aratmıyor. Şu an 33 yaşında olan Gökhan Özdemir, 20 yaşına geldiği 2010 yılında vatani görevini yapmak için askerlik şubesine gitti. Askeri Hastane’de yapılan kontroller sonrasında “Askerliğe elverişli değildir” raporu verildi. Sağlık Kurulu raporu almak için başvurduğu Kırşehir Devlet Hastanesi’nde yüzde 14, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yüzde 41, Ankara Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nde yüzde 33 oranında görme ve zeka engeli olduğuna dair heyet raporu verildi. Özdemir, 3 farklı hastaneden aldığı 3 farklı raporla, engellilere tanınan devlet memurluğu hakkından yararlanmak için başvuru yaptı. Kayseri’de verilen yüzde 41 oranında engelli olduğuna dair raporu kabul edilen Özdemir, 2016 yılında engelli kadrosundan hizmetli olarak Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı.

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5 YIL SONRA İŞTEN ATILDI

Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 farklı engelli raporu olduğu gerekçesiyle geçen yıl Özdemir’in görevine son verdi. Özdemir, avukatı Ali Erdem Gündoğan aracılığıyla, “hukuka aykırı göreve son verme işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması” için Yozgat İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Özdemir’i haklı bularak 1.5 yıl sonra işe iadesine karar verdi. Özdemir, şimdi mahkeme kararının tebliğ edilmesiyle tekrar işbaşı yapmayı bekliyor.

'DOLANDIRICISIN' DEDİLER

Mahkeme kararıyla işine iade edilmenin sevincini yaşayan Özdemir, duygularını şu sözlerle anlattı: “1.5 yıl beni eve mahkûm ettiler, psikolojim bozuldu. Devlet önce engellisin diye rapor verdi, sonra memur yaptı. 5 yıl sonra engelli değilsin diye işime son verdi. Devleti dolandırdım diye hakkımda soruşturma başlatıldı. Hayatım altüst oldu. Mahkemenin işe iade kararıyla tekrar işime dönmenin mutluluğunu yaşıyorum.”

ÇOK MAĞDUR OLAN VAR

Özdemir’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, yargının verdiği bu kararla büyük bir yanlıştan dönüldüğünü söyledi: “Bu durumda çok sayıda kişi var, mağdur ediliyorlar. Engelli konusu çok hassas bir konu, işe alınırken de veya işine son verilirken de iyi araştırılması gerekli. Gökhan gibi gerçekten engelli olanlar konusunda hassas olmak gerekli. Engelli olanları korumalıyız. Gökhan için aldığımız bu karar da birçok kişi için emsal olacak nitelikte.”