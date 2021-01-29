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Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Devletimizi ve çalışanlarını hedef almak ihanettir’

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‘Devletimizi ve çalışanlarını hedef almak ihanettir’
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ‘2021 yılı İnsan Kaynakları Değerlendirme Toplantısı’nda kurum personeline hitap etti.

KİRLİ BİR DİL GELİŞTİRDİLER

Türkiye’de siyaset ve medyanın bir kesiminin hakikatin her türlüsüne savaş açmış gibi hareket ettiğini belirten Altun, “Toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz” dedi. Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının ‘militan’ söylemiyle kendini gösterdiğini dile getiren Altun, “Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir” dedi.

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