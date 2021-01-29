‘Devletimizi ve çalışanlarını hedef almak ihanettir’

KİRLİ BİR DİL GELİŞTİRDİLER

Türkiye’de siyaset ve medyanın bir kesiminin hakikatin her türlüsüne savaş açmış gibi hareket ettiğini belirten Altun, “Toplumsal sorumluluk taşıması gereken aktörlerin, toplumu kutuplaştırma pahasına, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışma arkadaşlarına yönelik kirli bir dil geliştirdiklerine şahit oluyoruz” dedi. Devletin kurum ve çalışanlarına yönelik bu sistematik saldırının ‘militan’ söylemiyle kendini gösterdiğini dile getiren Altun, “Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir” dedi.