Devleti 70 milyon TL zarara uğrattılar... Mali müşavirlere operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir olmak üzere 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket ettikleri ve kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. Komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kaydedildiği ve kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlaşıldı.

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle sadece 2020-2021 yıllarında tespit edilen şirketler üzerinden devleti doğrudan 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edildiği ve meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin ve şüphelilerin malvarlıklarına el koyuldu.