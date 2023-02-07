Erdoğan: Devletçe seferber olduk

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminin son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu belirtti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Son bir asırda yaşadığımızErzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre 7.7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine nispeten yakın diğer illerimizde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor.

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SURİYE’DE DE CİDDİ YIKIM VAR

Güney komşumuz Suriye’nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz, kendi illerindeki tüm imkânları derhal seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına, onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız, ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır.

ÖNCELİĞİMİZ KURTARMA

Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda, 9 bin personel arama çalışması yürütmekte, deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak, ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, yardım malzemeleri sevk edildi ve ediliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz, en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır.

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AFAD’DA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Başkanlığı’na geçti. Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki değerlendirmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem olan illerin belediye başkanlarını da telefonla arayıp bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da açıklamasını yaptığı AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 28 ayrı çalışma grubunda yüzlerce kişi yoğun bir mesai harcıyor. Arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonundan yurtdışı yardımların koordinasyonuna, iletişim hizmetlerinden enerji hizmetlerine farklı alanlarda ilgili ekipler görev yapıyor. Bölgeden gelen enkaz altında kalanlarla ilgili ihbarlardan yardım taleplerine kadar her bilgi burada değerlendiriliyor.

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LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrasında siyasi parti liderleriyle görüştü. Erdoğan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, BBP Lideri Mustafa Destici Anavatan Partisi Lideri İbrahim Çelebi, DEVA Lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Twitter’dan açıklama yapan Erdoğan, “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir” ifadelerini kullandı.

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45 ÜLKE YARDIM TEKLİF ETTİ

- Erdoğan bölgeye yardımlarla ilgili şöyle konuştu: “Böyle dönemlerde, ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta, hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır.

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NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak

birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür.”