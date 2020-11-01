Devlet tam kadro İzmir’de

ÇALIŞMALAR YAPILDI

Binali Yıldırım, 6.9’luk depreme ilişkin, milletvekillerinin, bakanların sahada vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade ederek, “Onların taleplerini, beklentilerini karşılama konusunda da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyemiz yine yiyecek konusunda, barınma konusunda gerekli çalışmaları yaptı” dedi.

8 MİLYONLUK ÖDENEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, acil ihtiyaçlar için 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını belirterek, “Şu anda 294 kişiyle de görüşmelerimiz tamamlandı. Acil ihtiyaçlar için 5 milyonluk bir acil yardım ödeneği de çıkarttık. 3 milyon da AFAD göndermişti” diye konuştu.

10 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, acılarımız enkaz altındayken bu acılarımızı paylaşmak yerine provoke eden, nefret söyleminde bulunanlarla ilgili gerekli soruşturmaları yapmaktadır. 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmaları yapmıştır. Kimse kardeşliğimizi, acımızı suiistimal edemez” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde bu tür paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

‘BİNALARA GİRMEYİN’

Bakan Kurum, vatandaşları hasar tespit çalışmaları yapılana kadar binalara girmemeleri konusunda uyardı. Kurum, hasarlı binaların tespitlerinin yapılmasının ardından evlerinden eşyasını alamayacak olanlara hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Türk Kızılayın eşya yardımı yapacağını da

açıkladı.

ENERJİ KESİNTİLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise enerji kesintilerine ilişkin, “Depremle birlikte yaklaşık 74 bin 500 kişinin elektriği kesilmişti. An itibariyle 1600 abonenin elektriği kesik durumda, bunların da büyük bir kısmı Bayraklı’da. 400 civarında vatandaşın Seferihisar bölgesinde elektriği kesik. Yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğalgazı kesiktir. Türkiye’nin en büyük 2 rafinesi burada. Bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, kentte bakanlık olarak üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ifade etti.

‘ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ’

İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer de “2 önemli konu var . Biri arama kurtarma diğeri de sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız geceyi sokakta geçirdi asıl büyük başlık bu. Yapılacak çok şey var. Bu organizasyon ve uyum ile hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Elimizden ne geliyorsa canla başla yapacağız” dedi.