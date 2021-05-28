‘Devlet şeffaf olmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’nın ardından Burdur Yörükler Kültür, Araştırma ve Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti. Daha sonra Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve bazı partilerin il temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorunlarını dinleyeceğini söyledi.

Ülkeyi büyütmek gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi dünyada saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor? Neden bu kadar yoksulluk var? Neden herkes kafasının bir köşesinde kocaman soru işareti taşıyor? Her birimizin tek tek sorumluluğumuz var” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ÜRETMELİYİZ

“Dört ayaklı halkayı iç içe geçirmek zorundayız. Nedir bu halkalar? Birinci halkamız, bu ülkede herkesin can ve mal güvenliği olmalıdır. Can ve mal güvenliği demek, hukukun üstünlüğü demek, yargı bağımsızlığı demek. Herkes hakkını arayabilmeli. Biz bunların tümüne demokrasi diyoruz. Demek ki stratejinin birinci ayağı vazgeçilmez olan demokrasidir. Devlet şeffaf olmak zorundadır, milletine hesap vermek zorundadır. Yani devleti yönetenler, millete hesap vermek zorundadır. Demokrasilerde milletten hesap sorulmaz, millet yöneticilerden hesap sorar. Çünkü millet hükümete vergi veriyor. Hepimiz vergi veriyorsak, vatandaş şu soruyu sorma hakkına sahiptir. ‘Ben vergi veriyorum, nereye harcanıyor bu vergiler?’ Bu vergiler bütçede toplanıyor. Kimsenin aç ve açıkta kalmayacağı güçlü sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Sosyal devlet demek, fakirin fukaranın yanında olan devlet demektir. Türkçesi budur.”

GÜN DOĞARKEN GÜL TOPLADI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gün doğumu ile birlikte Isparta’nın gül bahçelerini ziyaret etti, kahvaltı yaptı. Isparta’nın Gönen ilçesi Senirce köyünde gül bahçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yağı dünyaca ünlü Isparta gülünü toplamak için dün saat 05.45’te bir gül bahçesindeydi. Gül işçileri tarafından topladıkları güllerin konulduğu, önden bağlamalı bir çuval verilen Kılıçdaroğlu, işçi Halime Karaöz ile birlikte gül topladı. Kılıçdaroğlu, Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in anıt mezarını da ziyaret etti. Mezara çiçek bırakarak dua eden Kılıçdaroğlu, anı defterini imzaladı. (Mehmet ÇINAR-Ali ÇEVİKBAŞ / DHA)

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