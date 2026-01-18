Devlet Opera ve Balesi’nde Sağtürk dönemi bitti

Haberin Devamı

TAN Sağtürk ve DOB’un deneyimli Genel Müdür Yardımcısı eski balet, koreograf Volkan Ersoy’un görevi önceki gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile sonlandı. Ersoy’un yerine Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin deneyimli Müdürü Barış Salcan getirildi. Salcan, vekaleten genel müdür görevini yürütecek.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

İki yıl boyunca önemli projelere imza atan Sağtürk ve Ersoy’un kendi talepleri üzerine görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un kültür ve sanat danışmanı olarak çalışmalarına devam edecek.

ERSOY’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Ersoy, Sağtürk’ün ayrılığını X hesabından “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzde önemli çalışmalara imza atan Sayın Tan Sağtürk’e bugüne kadar verdiği kıymetli emekler için gönülden teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübesinden Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz” sözleriyle duyurdu.

YOLCULUĞUM DEVAM EDİYOR

Sağtürk de sosyal medya hesabından ayrılığına ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı: “Hayatımın en anlamlı dönemlerinden birini noktalıyor, yepyeni bir sorumlulukla devam ediyorum. DOB Müdürlügü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevimi tamamladım. Yolculuğumuz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ‘Sanat Danışmanı’ olarak göreve başlıyorum. Tüm destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Sanatla kalın.”

ŞIRNAK’TA ARYA DİNLETTİ

DOB, Sağtürk döneminde Anadolu Opera ve Bale Festivali ve Anadolu Şenliği kapsamında ilk kez Şırnak ve Hakkâri gibi geçmişte terörle anılan şehirlere gidilmesini projelendirerek adından bahsettirmişti. Aryaların seslendirildiği bu şehirlerde Sağtürk de zılgıtlar eşliğinde halaya dahil olmuştu.



FAZIL SAY: SON 50 YILIN EN İYİ İŞİNİ YAPTI

Tan Sağtürk’ün ayrılığı sanat dünyasında da ses getirdi. Piyanist Fazıl Say da sanatçının ayrılığına ilişkin şu açıklamada bulundu: “Tan Sağtürk, Devlet Opera Balesi’ne bir armağan gibi geldi. İki yıl gibi kısacık bir sürede her şeyin en iyisini yaptı. Kurumu üretken hale getirdi. Her şeyden önemlisi motivasyonu sağladı. Anadolu’nun her köşesine sanatı götürdü. Yıllardır ihmal edilenleri yapmayı başaran, belki de son 50 yılın en iyi işini çıkaran, üreten, uyumadan sürekli çalışan, bu kadar sevgi ile adanmışlık ile bu zor ortamda var olan ve yaratan, böyle bir Genel Müdür ile yolları ayırmanın hiç bir iyi tarafı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebepleri bilmiyorum. Sebep benim için önemli değil zaten. Bu emeği için dışarıdan bu kurumu seyreden biri olarak ben sadece şunu söylemek isterim; her şey için teşekkürler dostum Tan. Bravo, Bravo, Bravo.”

