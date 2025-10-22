Devlet okulunda ‘paten’ dersleri

Haberin Devamı

HÜSEYİN Aycibin İlkokulu, öğrencilerinin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmesini sağlamak için ‘After School Academy’ programını başlattı. Programda öğrenciler, okul saatlerinin sona ermesinin ardından ilgi ve yeteneklerine göre yüzmeden okçuluğa, patenden model uçak yapımına kadar sanat, spor ve bilim alanlarında eğitim alabiliyor.

HAFTADA 2 GÜN

Bir devlet okulu olan Hüseyin Aycibin İlkokulu’nda açılan bu programlara katılım için velilerin bir ücret ödemesi gerekiyor ama bu ücret aynı kursa okul dışındaki bir kurumda gidilmesi halinde ödenecek olandan çok daha düşük. Veli ve öğrenci taleplerine göre açılan kurslardan biri de tekerlekli paten eğitimi. Kursa katılan 15 minik öğrenci, haftanın 2 günü birer saat paten yapıyor. Kurs hakkında bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi ve Hüseyin Aycibin İlkokulu Spor Kulübü yöneticisi Levent Dülüloğlu, şunları söyledi:

DENGEYİ SAĞLIYOR

“Veliler çocuklarını spor, sanat ya da bilim alanlarında geliştirmek için dışarıda kurs aramak istemiyor. Bunun yerine çocuklarının her gün gittiği okullarında bu eğitimleri almalarını daha doğru buluyor. Biz de bu kapsamda 3 yıldır çocukları farklı branşlarda geliştirmek adına eğitimler veriyoruz. Bu yıl eğitim programımıza tekerlekli paten de dahil oldu. Bu eğitimi anaokulundan 4’üncü sınıfa kadar tüm kademelerdeki öğrenciler alabiliyor. Hepsinin yaşına uygun şekilde dersler veriliyor. Bu süreçte koordinatörlük görevini yürütüyorum. Benimle birlikte 2 eğitmen dersleri veriyor. İlkokul kademesindeki çocuklarda denge konusu biraz sıkıntılı. Genelde günlük yaşamda beynin sol lobunu daha çok kullanıyoruz. Paten eğitimi ile çocukların beyninin sağ lobunu da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Beynin sağ lobu hayal gücünü ve dengeyi destekliyor. Okulda eğitim sırasında çocuklar dizlik, dirseklik, bileklik ve kasklarını takıyor. O nedenle herhangi bir güvenlik sorunu yaşamıyoruz. ‘Fitness pateni’ de denilen bu türde çocuklar, hafta sonları aileleriyle birlikte de bu sporu yapma şansına sahip. Yani okula bağımlı değil, istediği yerde pratik yapabilir.”

OKÇULUK DA VAR MODEL UÇAK DA

Levent Dülüloğlu, okuldaki diğer etkinliklerle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl model uçak kulübü de açtık. Milli sporcu Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz da çocuklara okçuluk eğitimi verecek. Öte yandan okula bağlı resmi bir spor kulübü de açıldı. Kurslara katılan öğrenciler, bu kulübün sporcusu olup ilerleyen süreçte lisanslarını alabilecek ve yarışmalara katılabilecekler.”