Devlet okulunda ‘özel’ eğitim

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456 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Beşiktaş’taki Hüseyin Aycibin İlkokulu, çocukların yaşayarak ve deneyerek öğrenmesi için farklı uygulama alanları açtı. Okul, çocukların doğa bilincini kazanması ve ekoloji hakkında bilgi edinebilmesi için 300 metrekarelik bir ‘ekobahçe’ye sahip. ‘İngilizce müzik atölyesi’nin içinde ise yok yok. Bir sınıfın dönüştürülmesiyle hazırlanan bu alanda mutfak araç gereçlerinden süs bitkilerine, bateriden piyanoya kadar birçok malzeme ve enstrüman yer alıyor. Öğrenciler burada İngilizce’yi ‘konuşarak’ öğrenme fırsatı buluyor.

BATERİDEN PİYANOYA

Okul Müdürü Erhan Ziya Sancar, okulda yer alan alanlarla ilgili şunları söyledi: “Öğrenciler, İngilizce müzik atölyesinde hem ritim çalışıyorlar hem kek yapıyorlar. Sınıfta bir mutfak alanı var. Çocuklar kendilerini ev ortamında gibi hissediyor. Çocuklar bunları yaparken sadece İngilizce konuşuyor. Diğer yandan normalde her okulun reviri olmuyor. Ancak biz sponsorlarımızın desteğiyle okulumuza bir de revir alanı kazandırdık. İlerleyen süreçte ‘ekobahçe’ye bir kümes de yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bahçemizde malta eriğinden vişneye 34 ağaç bulunuyor.”

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MÜZİKLE İNGİLİZCE DERSİ

Aslen Azerbaycanlı olan İngilizce öğretmeni Gönül Turan, ‘İngilizce müzik atölyesi’ fikrinin de sahibi. Azerbaycan’da öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi için öğrenilen dile daha fazla maruz bırakıldıklarını söyleyen Turan, aynı modeli buraya da taşımış. Okulda ayrıca revir de var.