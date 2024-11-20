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Devlet memurundan 50 milyon liralık 'hindi' vurgunu: Sözlerini duyan kredi çekip ona teslim etti

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#Hindi#Dolandırıcılık#Memur
Devlet memurundan 50 milyon liralık hindi vurgunu: Sözlerini duyan kredi çekip ona teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 14:41

Ankara'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan ve iş arkadaşlarını hindi çiftliği kurma vaadiyle 50 milyon lira dolandırdığı belirlenen firari şüpheli Doğancan D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çankaya ilçesindeki bir kamu kurumunda çalışan Doğancan D., iş arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu ve yüksek gelir elde edeceğini söyledi. Bunun üzerine iş arkadaşları, birikimlerini ve çektikleri kredileri Doğancan D.'ye teslim etti. Ancak Doğancan D. bir süre sonra işe gelmedi ve telefonlara da cevap vermedi. Dolandırıldığını fark eden çok sayıda kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Çanakkale'ye kaçtığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devlet memurundan 50 milyon liralık hindi vurgunu: Sözlerini duyan kredi çekip ona teslim etti

 

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#Hindi#Dolandırıcılık#Memur

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