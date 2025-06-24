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Devlet Memurları Kanunu: AYM’den ‘hal ve hareket’ iptali

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete
Devlet Memurları Kanunu: AYM’den ‘hal ve hareket’ iptali
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) devlet memurlarının adaylık sürecine ilişkin kritik bir karara imza attı.

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Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesindeki, “Hal ve hareketleriyle memuriyetle bağdaşmayan” kişilerin adaylık statülerinin sona erdirilebileceği düzenlemesi iptal edildi. İptal kararı ışığında artık “Hal ve hareketleriyle memuriyetle bağdaşmama” gerekçesiyle adaylık sonlandırılamayacak. AYM, kamu hizmetlerinin aksamaması ve idari uygulamada geçiş sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla iptal kararının dünkü Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Hükümet bu süreçte iptal kararı ışığında, kanunla düzenleme yapacak. 

 

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#Anayasa Mahkemesi#AYM#Resmi Gazete

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