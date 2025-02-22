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Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama

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#Bursa#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kız Çocuğu
Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 14:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz."

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#Bursa#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Kız Çocuğu

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