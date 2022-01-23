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Devlet koruması bürokrasiye takıldı

#Devlet Koruması#Bürokrasi#Hukuk
Devlet koruması bürokrasiye takıldı

Aile mahkemeleri, şiddet mağduru kadınların, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Yasa kapsamında tüm bilgilerinin gizlenmesine karar verebiliyor. Ancak kadınları korumak için verilen gizlilik kararları uygulamada birtakım sıkıntılara neden oluyor.

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Ankara’da bir oğluyla yaşayan 55 yaşındaki H.T. isimli kadın, eski komşularıyla yaşadığı husumet yüzünden darp edilip ölüm tehditleri alınca kendisini bulmalarından korkarak mahkemeye başvurup gizlilik kararı aldırdı. Fakat emeklilik işlemlerini yaptırmak isteyince bilgilerine ulaşılamadığı için bu kararı kaldırmak zorunda kaldı. Ancak eski komşularından kendisine yönelik tehditler artınca ikinci defa gizlilik kararı aldırdı. H.T.’nin avukatı Sühayla Oğuz, “Gizliliğe asla karşı değiliz. Ama hakkında gizlilik kararı uygulanan şiddet mağduru kadın, birtakım bürokratik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Hakkında gizlilik kararı uygulanan şiddet mağduru kadın, kendi kimlik bilgilerini kullanarak, resmi hiçbir işlemini gerçekleştiremiyor. Uygulamadaki bu sıkıntının giderilmesi ve buna ilişkin bir sistem geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

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#Devlet Koruması#Bürokrasi#Hukuk

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