Devlet Korosu'ndan Van’da Ahmet Kaya açılımı

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Bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali’ni Van’a taşıyan Bakanlık, Urartuların başkenti olan şehirde onlarca etkinlik düzenledi. Dokuz gün süresince konserlerden söyleşilere, sergilerden lezzet deneyimlerine kadar çok sayıda aktivite şehre renk kattı. Bu etkinliklerin en dikkat çekici olanlarından birisi de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun “Ahmet Kaya Şarkıları” programı oldu. Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde, “Arka Sokaklar”, “Hep Sonradan”, “Kendine İyi Bak”, “Öyle Bir Yerdeyim Ki”, “O Mahur Beste”, “Şiire Gazele”, “Ada Sahilleri”, “Sensiz Yaşabilmerem”, “Hani Benim Gençliğim Nerede?”, “Şu Dağlarda Kar Olsaydım”, “Saza Niye Gelmedin”, “Arka Mahalle”, “Kum Gibi”, “Aya Bak Nice Gider” ve “Uğurlar Ola” olmak üzere sanatçının 15 şarkısı seslendirildi.

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SANATÇIYA VEFA KONSERLERİ

Bütün salonun dolduğu ve şarkıların tek bir ağızdan söylendiği konserin solistleri ise Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı ve sanatçı Umut Akyürek oldu. 15 yıldır topluluğun sanat yönetmenliğini de üstlenen Merallı, projenin çıkış fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Yaşayan veya rahmete gitmiş olan sanatçılarımıza ilişkin ‘Sanatçıya Vefa Konserleri’ adı altında Bakanlığımızın bir çalışması var. Yaklaşık beş yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahmet Kaya konseri hazırlanması ve bunun külliyede icra edilmesi ile alakalı bir direktif gelmişti bize. Külliyede nasip olmadı, programı uymadı. Bu sene de Van’da sahneleyelim diye bir düşünce oluştu. Bakanlığımızın, onu yaşatmak adına, tüm sanatçılara olduğu gibi Ahmet Kaya’ya da vermiş olduğu desteği göstermek istiyoruz. Aslında daha geniş bir Ahmet Kaya repertuvarımız var. Bu tip projelerin sahneye taşınması lazım. Her düşünceden, her fikirden dinleyici vardır. Bizim buna saygımız sonsuz. İbrahim Erkal ile de bir proje yaptık. Bazen ‘Kültür Bakanlığı arabesk eserler seslendiriyor’ gibi yaklaşımlar oluyor; ama hınca hınç salon doluyor.”

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ERDOĞAN: YOK MU BİR MÜSLÜM BABA

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, Cumhurbaşkanlığı’nda sanatçılarla ilgili bir sergiye ilişkin anısını şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanımız sergiyi gezerken Müslüm Gürses’in kıyafetlerinin önünde durdu. ‘Vay be Müslüm Baba. Allah rahmet eylesin’ dedi. Döndü ‘Sanatçılar, Müslüm’den bir eser yok mu?’ diye sordu. Ben hemen ‘Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş’ diye söyledim, dinledi sonuna kadar. Mahzuni Şerif ile ilgili bölümden geçerken de ‘Vay be Mahzuni baba, Allah rahmet eylesin, Yok mu Mahzuni Şerif şarkısı’ dedi. ‘İşte gidiyorum çeşmi siyahım’ diye söylemeye başladım. Müslüm Gürses’in de Mahzuni’nin de okuduğu şarkıları biliyor.”

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KAÇAKÇILARDAN KURTARILAN BOĞA BAŞLI KAZAN

Van Kültür Yolu Festivali kapsamındaki en dikkat çeken sergilerden birisi kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yurtiçinde kolluk kuvvetlerince ele geçirilen eserlerin de yer aldığı “Kaçış Yok” adlı sembolik sergi oldu. Van Müzesi’nde 809 adet eser sergilendi. Bunlardan en çok ilgi toplayanı da Urartu Krallığı’nın dini törenlerde kullandığı dünyadaki dört “boğa başlı kazan”dan birisi olarak bilinen tarihi eserdi. Bu boğa başlı kazanların biri; Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde, ikisi Almanya’da muhafaza edilirken, dördüncüsü de Van Müzesi’nde sergileniyor.

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