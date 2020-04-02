Devlet içinde devlet olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li bazı belediyelerin yardım kampanyası düzenlemesini, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur” şeklinde değerlendirdi. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına telekonferansla katılan Erdoğan, Huber Köşkü’nden 81 il başkanına hitaben şunları söyledi:

‘ÜMİDİMİZ ACIMIZDAN BÜYÜKTÜR’

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada toplanan paralar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla, gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilecek, onlara dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bu tür kampanyalarda toplanan meblağlar, devlet olarak bizim verdiğimiz desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade eder.

Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da, şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin, yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Burada birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın, bu tür kampanyalar açacak olurlarsa, işte o zaman bu, devlet içinde devlet mantığıdır ki, burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok. Ve yasalar da buna zaten müsaade etmiyor. Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin çevrelerindeki uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum.