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Haber Giriş: 14.11.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak! İşte başvuru şartları

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak! İşte başvuru şartları
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak. DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, DHMİ'ye 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alınacak. Bu gelişmenin ardından ilanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, konuya dair bilgiler...

Adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak. Başvurular, 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.

 

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