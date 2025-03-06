Devlet hastanesinde sahte rapor skandalı

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Mayıs ayında hastanede yasadışı yollarla sağlık raporu düzenlendiğine dair gelen bir ihbar sonrası başlatılan soruşturmada İzmir, Manisa ve Ankara’dan birçok kişinin sahte rapor aldığı belirlendi. Yaklaşık 1 yıl boyunca bu yöntem ile 20 kişinin çeşitli sürelerde sahte sağlık raporu temin ettiği, toplamda 51 rapor düzenlendiği saptandı. Şüphelilerin, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kamu ve özel sektör çalışanlarına, belirli ücretler karşılığında sahte istirahat, heyet ve durum bildirir raporu temin ettikleri belirlendi.

RAPORUN SÜRESİNE GÖRE FİYAT

Polisin takibi sonucu, sahte raporların türüne ve süresine bağlı olarak 12 bin ile 35 bin lira arasında değişen ücretler karşılığında düzenlendiği tespit edildi. Ödemelerin, hastanedeki bir görevlinin hesabına yatırıldığı ve doktorların talepleri doğrultusunda çeşitli hediyelerin de rapor almak isteyen kişilerden istendiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte rapor almak isteyen kişileri yönlendirenler de dahil olmak üzere aralarında doktorların da bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.