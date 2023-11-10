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Devlet erkanı 9’u beş geçe Anıtkabir’de

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#ATATÜRK#Anıtkabir#10 Kasım
Devlet erkanı 9’u beş geçe Anıtkabir’de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzuruna çıkacak.

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Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir’de devlet töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakacak.

Devlet erkanı Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te mozole önünde saygı duruşunda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alacak. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir’i CHP lideri olarak ziyaret etmiş olacak.

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#ATATÜRK#Anıtkabir#10 Kasım

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