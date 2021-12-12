Devlet de helalleşecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Formula 1de tarihi yarış bugün Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir İşte tüm ihtimaller...Formula 1'de tarihi yarış bugün! Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir! İşte tüm ihtimaller...#Formula 1
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Sevgilisiz aslaSevgilisiz asla!#Hadise
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Michael Jordan nasıl en iyi olabilir Basketbolun efsanesi Hürriyete konuştu'Michael Jordan nasıl en iyi olabilir' Basketbolun efsanesi Hürriyet'e konuştu!#Kareem Abdul-Jabbar
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Devlet de helalleşecek

#Kılıçdaroğlu#Sosyal Medya#Helalleşme
Devlet de helalleşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınladığı video mesajında iktidarlarının ilk 6 ayında özgürlükler konusunda atacakları adımları açıklarken “Devlet vatandaşıyla helalleşecek, açık yaralar kapatılacak” dedi.

Haberin Devamı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk 6 ayında özgürlükler konusunda atacakları adımları açıkladı. Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda özetle şöyle dedi:

“Çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda ülkenin kafası karışık. Türkiye’de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonuna kadar da böyle yaşamalı. Türkiye’ye bırakmak istediğim miras tam da budur.

1. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu olarak yeniden yapılandırılacak.

2. Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek.

3. Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek, açık yaralar kapatılacak.

4. İşe alımlarda her türden ayrımcılık önlenecek.

Haberin Devamı

5. Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek.

6. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler, herhangi bir vatandaşı kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim ya da yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#Sosyal Medya#Helalleşme

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat