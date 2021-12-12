Devlet de helalleşecek

Haberin Devamı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk 6 ayında özgürlükler konusunda atacakları adımları açıkladı. Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda özetle şöyle dedi:

“Çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda ülkenin kafası karışık. Türkiye’de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonuna kadar da böyle yaşamalı. Türkiye’ye bırakmak istediğim miras tam da budur.

1. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu olarak yeniden yapılandırılacak.

2. Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek.

3. Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek, açık yaralar kapatılacak.

4. İşe alımlarda her türden ayrımcılık önlenecek.

Haberin Devamı

5. Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek.

6. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler, herhangi bir vatandaşı kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim ya da yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek.



