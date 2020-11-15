Devlet bugün Maraş’ta piknik yapacak

ÇAVUŞOĞLU ÖNCEDEN GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine yönelik hazırlıkları yerinde kontrol etmek amacıyla önceki gün Ada’ya gelerek temaslarına başladı. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet yetkileriyle Kıbrıs sorunu konusunda önümüzdeki dönem atılacak adımları da ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyaretinin yanısıra başkent Lefkoşa’da Türkiye’nin COVID-19 salgınına yönelik yaptırdığı Acil Durum Hastanesi’nin de açılışını gerçekleştirecek.

AÇILIM SÜRECİ HIZLANACAK

Erdoğan’ın ziyareti sonrasında 1970’li yıllarda dünya jet sosyetesinin uğrak ve tatil yeri Maraş’a yönelik açılımın hızlanması bekleniyor. Kent AİHM’in bireysel mülkiyet kararlarına uygun olarak yerleşime açılacak. Bir çoğu 5 yıldızlı, 165 otel ve 3 binden fazla işyerinin bulunduğu Maraş önce askeri bölge statüsünden çıkartılacak.

RUM PROTESTOSUNA ENGEL

Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan’ın desteğiyle, Maraş kentinin açılmasına yönelik adımlara şiddetle karşı çıkıyor. BM ve AB’ye Türkiye’yi şikâyet eden Rum yönetiminde bugün, Erdoğan’ın ziyaretini protesto gösterisi düzenlenecekti. Maraş’ın Rum yönetimi sınırı Derinya kapasında planlanan gösteri, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildi.