Devlet Bey konağında gündem seçim

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İç ve dış siyasete ilişkin konuların değerlendirildiği Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, edinilen bilgilere göre 14 Mayıs seçimlerinde izlenecek yol haritası ele alındı. Bunların yanı sıra, 6’lı Masa’nın Ortak Mutabakat Metni’nin de gündeme geldiği görüşmede, Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz” demişti.

BAŞÖRTÜSÜ VE REFERANDUM

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bir diğer önemli gündem başlığı TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki günlerde görüşülecek olan başörtüsü ve aileyi içeren anayasa değişikliği teklifi oldu. Muhalefetin Genel Kurul’daki tutumunun değerlendirildiği görüşmede, anayasa değişikliğinin Meclis’ten 360 milletvekili oyuyla geçmesi durumunda referanduma gitme olasılığı da konuşuldu.

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DİPLOMATİK GELİŞMELER

İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’yi, Türkiye’nin İsveç’e NATO’ya üyelik desteğini vermeyeceğini açıklamasının ardından yaşanan süreçle ilgili bilgilendirdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriye ile yaptığı ilk bakanlar düzeyindeki temasın ardından gelinen noktayla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.