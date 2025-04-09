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‘Devlet Bey Konağı’ tamam

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#Devlet Bahçeli#Ahlat#Devlet Bey Konağı
‘Devlet Bey Konağı’ tamam
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Bitlis Ahlat’ta inşa ettirdiği, ‘Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı’nın yapımı tamamlandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Nisan 2023’te yapımına başlanan, mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut’un yaptığı konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. Özel olarak bölgeden temin edilen Ahlat taşı kullanılarak, geleneksel kaba yonu taş işleme tekniği ile yapılan Devlet Bey Konağı’nın inşaatı 18 ay sürdü.

‘Devlet Bey Konağı’ tamam

EMİR BAYINDIR KÜMBETİ BENZERİ

Bahçeli’nin Emir Bayındır’ın soyundan gelmesi dolayısıyla, konağın güney cephesinde, Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır bin Rüstem’in 1481’de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti’nin benzeri olan iki katlı yapı yer alıyor. Kümbetin alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında ise hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor. Mimar Hayri Bulut tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye hediye edilen konağın maketi ise MHP Genel Merkezi’nde sergileniyor.         

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#Devlet Bahçeli#Ahlat#Devlet Bey Konağı

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