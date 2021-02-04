Devlet Bahçeli'ye Twitter sansürüne MHP'den açıklama

Twitter tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirildi.

Twitter sansürü sonrası MHP'den yapılan açıklama şöyle;

Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir.

Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir.

Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.

Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.