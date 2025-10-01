Devlet Bahçeli'nin önerisiyle yapılmıştı! Ferdi Tayfur hayranları görmek için akın ediyor

×
Adana’da, geçen ocak ayında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, temeli atıldıktan 1 yıl sonra tamamlanıp, 13 Eylül’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

22 dönümlük alanda inşa edilen merkezde Ferdi Tayfur’un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergilenirken, sanatçının hayatını anlatan belgesel de izlenime sunuluyor. Merkezde ayrıca Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler yer alıyor.

Müze Müdürü Yasemen Kaya, açılışın ardından sanat merkezini günde 300-400 kişinin ziyaret ettiğini, bugüne kadar toplam 10 bin kişinin gezdiğini söyledi.

Kaya, Ferdi Tayfur’un ülkeye kazandırdığı eserlerle ilgilenmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Ferdi Tayfur’u önceden tanıyordum ancak burada göreve başladığımdan beri kendisine hayran oldum. Sanat hayatı boyunca şarkı sözleri yazmış, besteler yapmış, senaryolar yazmış ve oyuncu olarak görev almış; hem müziğiyle hem de kitaplarıyla iz bırakmış. Onun gibi bir sanatçının müzesinde çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIN İLGİSİ ÇOK YOĞUN'

Kaya, açılışından bu yana sanat merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Özellikle Adanalılar ve çevre illerden gelenlerin olduğunu belirten Kaya, "Açılış sonrasında ciddi bir yoğunluk oldu. Hafta sonları ziyaretçi akını oluyor; günde en az 300 kişi müzeyi ücretsiz gezip etkinliklerden faydalanabiliyor. Adanalı olması nedeniyle Ferdi Tayfur’a olan ilgi de oldukça fazla. Girip memnun ayrılmayan kimseye rastlamadık. Ferdi Tayfur’un, ‘Lütfen beni ekranlarda görmezseniz unutmayın’ sözü vardı. Biz de bu müzeyi kurarak onu unutmadığımızı gösterdik. Tüm sevenlerimizi ve vatandaşlarımızı müzeyi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Mersin'den gelen Saffet Saçov, Ferdi Tayfur’u çok sevdiğini ve yaşamından bir parça taşıdığı için müzeyi ziyaret ettiğini ifade etti.
Saçov, "Kendisinin çektiği acıları ben de yaşadığım için ona hayranım. Cenazesine gidemediğim için üzülmüştüm. Bugün müzeyi görmek nasip oldu ve müze gerçekten çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı. 

