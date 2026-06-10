Devlet Bahçeli'nin okuduğu okul yeniden açılıyor

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Kentte 7 Ocak Mahallesi’nde bulunan ve 1911 yılında inşa edilen tarihi okul, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde giriş katında oluşan hasar nedeniyle boşaltıldı. Öğrenciler ise Mithatpaşa İlkokulu’na nakledildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınan okulda başlatılan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, restorasyonu tamamlanan okulun Osmaniye’nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, binanın eylül ayında yeniden öğrencilerle buluşacağını söyledi.

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Okulun 1911 yılında eğitim öğretim hayatına başladığını ve kesintisiz şekilde hizmet verdiğini ifade eden Albak, "1974 yılında yapılan ikinci kat betonarme olarak inşa edilmişti ve yapıya ek yük getiriyordu. 6 Şubat depremlerinde bina ağır hasar aldı. Deprem sonrasında mimarlarla ve restorasyon uzmanlarıyla birlikte çalışarak binayı en eski ve orijinal haline döndürecek şekilde restorasyonunu tamamladık. Sonradan yapılan eklentileri kaldırdık. Bu bölümlerin yerine ise tarihi yapının siluetini ve karakterini bozmayacak şekilde modern bir eğitim binası inşa ettik" dedi.

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'EYLÜL AYINDA YENİDEN HİZMET VERECEK'

Tarihi binada 5, yeni yapılan bölümde ise 17 derslik bulunduğunu belirten Albak, "Toplam 22 derslikle okulumuz eylül ayında yeniden öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacak. 7 Ocak İlkokulu, Osmaniye'nin en eski okullarından biridir. Osmaniye sancak merkezi olduktan sonra açılan en büyük okul olma özelliğini taşıyan yapı, 1911 yılında ibtidai mektep olarak eğitim öğretime başlamış ve birçok insanın hayatında önemli bir yere sahip olmuştur" diye konuştu.

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Okulun kent için taşıdığı manevi değere dikkat çeken Albak, "Bu bina yalnızca bir okul değil, aynı zamanda Osmaniye'nin tarihsel dokusunun bir parçasıdır. Kentle duygusal bir bağ kurmuş, mimarisiyle öne çıkan önemli bir yapıdır. Biz de bu mimariye sadık kalarak restorasyonunu gerçekleştirdik. Orijinaline uygun şekilde yenilenen okul, eylül ayından itibaren yeniden çocuklarımızın sesleriyle hayat bulacak. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.