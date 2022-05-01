Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den Trabzonspor'a tebrik mesajı

#Devlet Bahçeli#Trabzonspor#Tebrik
MHP lideri Bahçeliden Trabzonspora tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ’Spor Toto Süper Ligi 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonunda şampiyon olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Haberin Devamı

Bahçeli, mesajında, "Spor Toto Süper Ligi 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonunda şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü, futbolcusundan teknik heyetine, coşkulu taraftarından gönül ve destek veren tüm kardeşlerime varıncaya kadar gönülden kutluyorum. Kalpleri bordo-mavi renkle çarpan bütün Trabzonlulara hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, şahsınızı ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, Trabzonspor uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururla temsil edecek, başarıdan başarıya koşacaktır. Bu vesileyle en içten selam ve sevgilerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Trabzonspor#Tebrik

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter