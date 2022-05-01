MHP lideri Bahçeli'den Trabzonspor'a tebrik mesajı

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Bahçeli, mesajında, "Spor Toto Süper Ligi 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonunda şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü, futbolcusundan teknik heyetine, coşkulu taraftarından gönül ve destek veren tüm kardeşlerime varıncaya kadar gönülden kutluyorum. Kalpleri bordo-mavi renkle çarpan bütün Trabzonlulara hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, şahsınızı ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, Trabzonspor uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururla temsil edecek, başarıdan başarıya koşacaktır. Bu vesileyle en içten selam ve sevgilerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.