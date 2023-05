Bahçeli: CHP ve İYİ Parti yönetimi örgütün yedeği haline gelmiştir

Haberin Devamı

MHP lideri Devlet Bahçeli, son mitingini Antalya'da gerçekleştirdi. Bahçeli "Terörist Demirtaş İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a siper olmuştu. Şerefin tavizi olmaz, namusun tavizi olmaz. Bunlarla vatanın, milletin, devletin teslim olması diye birşey söz konusu olamaz. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Maalesef ve aleni şekilde görünüyor ki, CHP ve İYİ Parti yönetimi sadece PKK ile ittifak halinde değil, örgütün yedeği haline gelmişlerdir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ülkenin birliğine, demokrasinin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Tarihi bir günün arefesindeyiz. Yarın sandığa gideceğiz, demokratik hakkımız, vatandaşlık görevini yerine getireceğiz. Her vatandaşımdan ricamdır, mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanınız. Aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin siyasi kampanya dönemine son noktayı koyuyoruz. 24 Nisan'da başlayan ve 23'üncüsünü yaptığımız açık hava toplantılarını tamamlıyoruz. Buradan sonra Ankara'ya döneceğiz. Seçim sonuçlarını anbean takip edeceğiz. Yeni Türkiye'nin temellerini atıyoruz. Türkiyemizi daha da büyütüp zenginleştirecek hazırlıklarımız, hedeflerimiz vardır. Azmimizi daha da perçinleyecek heyecanımız vardır. Annelerimizin geleceğin muhterem mimarlarıdır. Anneleri yılın bir gününde hatırlamamız doğru değildir. Onlara yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak bakmamız, hürmetle yaklaşmamız manevi sorumluluklarımızın arasında yer almalıdır. Annelerimizin anneler gününü de canı gönülden tebrik ediyorum.

"KILILÇDAROĞLU'NA VERİLECEK HER OY KANDİL'E GİDECEK TERÖRİSTLERE CAN SUYU OLACAKTIR"

Türk ve Türkiye düşmanlarını tahriklerine boyun eğeceğiz ya da milli kimlik ve güvencesi, birlik ve kardeşliğin sevdalısı MHP ve Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Antalyalı kardeşlerim sorunlara Ankara'dan bakar. Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur'un zaferi milli zarurettir. Yarın kilit önemdedir. Ortak paydamız vatan ve bayrak sevgisidir. Yolumuzu kesmek istiyorlar. Müsaade etmeyiniz. Milletimizi etnik ve mezhep temelinde ayrıştırmak istiyorlar, fırsat vermeyiniz. Özerk yönetimin, federasyonun önünü açmak, bölünmüş Türkiye'nin oluşmasını istiyorlar, asla tahammül etmeyiniz. Söz yetki ve sıra alayınızda. HDP neyse CHP ve İYİ Parti aynısıdır. Aralarında hiçbir fark kalmamıştır. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden ele geçirmiştir. CHP ve İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerimizin dikkatini çekiyorum. Kılılçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek teröristlere can suyu olacaktır. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecektir. İnanıyorum ki Antalya bu vebale ortak olmaz, olamaz. Antalya PKK'nın gölgesinde saklanan, FETÖ maskesi takan Kılıçdaroğlu'na olur vermez veremez.

"PKK'NIN EMELLERİNE TESLİM EDEN BİRİNDEN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ"

Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını devletin beka sorununa dönüştüğünü namertçe söylemiştir. Toplumu böldüğünü, iç düşman yarattığını ve ilkel olduğunu söyleyecek kadar akıldan kopmuştur. Türklüğü düşman gören insan cumhurbaşkanı adayıdır. Sürekli yalan söyleyen, milleti aldatan bir ittifak ve adayı karşımızdadır. Yalandan vergi alınmış olsaydı zillet ittifakını oluşturan partiler iflas bayrağını çekerdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyetle, Atatürk'le, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek PKK'nın emellerine teslim eden birinden cumhurbaşkanı olamaz. Üniter devlet yapımıza husumet besleyenlerle ortaklık kuran şahıstan cumhura baş olamaz olmamalıdır. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor diyen partiden hayır gelmez.

"CHP VE İYİ PARTİ YÖNETİMİ ÖRGÜTÜN YEDEĞİ HALİNE GELMİŞTİR"

Terörist Demirtaş İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a siper olmuştu. Şerefin tavizi olmaz, namusun tavizi olmaz. Bunlarla vatanın, milletin, devletin teslim olması diye birşey söz konusu olamaz. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Maalesef ve aleni şekilde görünüyor ki, CHP ve İYİ Parti yönetimi sadece PKK ile ittifak halinde değil, örgütün yedeği haline gelmişlerdir.

Şu anda bahçesinde ter döken Antalyalı kardeşim, gelin birlikte olalım. Otelde turistlere hizmet eden vatan evladı gelin birlikte yürüyelim. Bunların yolu yarın tertemiz ellerinizle sandıkta üç hilal ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a vereceğiniz evet mühründen geçmektedir. Sandığın başında elinize aldığınız evet mührünü üç hilale basacak mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'a basacak mısınız? Tarihi bir tercih yapacak mısınız?

"KILIÇDAROĞLU, ABD'Yİ SELAMLAMAK AMACIYLA RUSYA'YI HEDEF ALDI"

Bir terörist çıkıp demiş ki, sadece cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek demiş. Kılıçdaroğlu, ABD'yi selamlamak amacıyla Rusya'yı hedef almış, ahlaksız kumpaslardan bu ülkeyi sorumlu tutmuştur. Kılıçdaroğlu emperyalizmin ağına takılmış, icabında Türkiye'yi teslim etmek için pusuya yatmıştır. Bunu da gelsin de Antalya'ya söylesin. Sebze üreticilerinin, turizm sektörünün iş adamlarının huzurunda yüreği yetiyorsa anlatsın. Kılıçdaroğlu turizme zarar vermek için elinden geleni ardında koymamaktadır.

Terörü aklamaya, arkalamaya ve asıl maksadını saklamaya yeltenen ülkeler boşa hayal kurmaktadır. İçine kapanmış iç meselelere gömülmüş, etnik din mezhebe gömülmüş Türkiye için ayin yapıyorlar. Hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir. Teröristin hükmü Türkiye'ye geçemez. Karşımıza kim gelirse gelsin, son nefes ve son damla kanımıza kadar milli varlığımızı gözü kara şekilde koruyacağız. Biz Türkiye'yi yolda bulmadık, zillet ve temsilcilerine bırakmayacağız.

ABD başta olmak üzere, AB ülkeleri, siyasileri Türkiye'deki işbirlikçileri Türkiye'de sistemi değiştirmek, Erdoğan'ı siyasi hayattan silmek istiyorlar. Antalya'dan gönlü toroslar kadar yüce gönlü Akdeniz kadar engin Türkmen uşaklarına sesleniyorum; Hans, Sam, Tony, Coni alayı birden Türkiye'de alayı birden Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar.