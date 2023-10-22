Devlet Bahçeli'den Mustafa Destici'ye tebrik telefonu

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BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli, tekrar genel başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli, seçimin parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti.