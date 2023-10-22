Devlet Bahçeli'den Mustafa Destici'ye tebrik telefonu

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 20:55
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 12'inci Olağan Kongresi'nde tekrar Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.
BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli, tekrar genel başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli, seçimin parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti.