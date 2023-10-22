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Devlet Bahçeli'den Mustafa Destici'ye tebrik telefonu

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#BBP#Devlet Bahçeli#Mustafa Destici
Devlet Bahçeliden Mustafa Desticiye tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 20:55

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 12'inci Olağan Kongresi'nde tekrar Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti.

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BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP lideri Bahçeli, tekrar genel başkanlığa seçilen Destici'yi telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli, seçimin parti camiasına ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni etti. 

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#BBP#Devlet Bahçeli#Mustafa Destici

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