Devlet Bahçeli'den ittifak mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu. "Cumhur İttifakı ne zaman kadar devam edecek?" sorusuna yanıt verdi. "Biz millet ne diyor ona bakarız" dedi.

BAHÇELİ'DEN İTTİFAK MESAJI



"Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir. Millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar gider. Bir vade biçmek doğru değil. Türkiye'nin şartları, milli güvenliği, milli bekası, istikrarı ve demokratik normalleşmesi neyi gerektiriyorsa onu yaparız."

Bahçeli kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurguladı.. Böylesi bir vizyonun taraflarının, günlük siyasi çekişmelerle yüksek hedeflerini heba etmeyeceğini ifade etti.

Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı' ile ilgili çatlak iddialarına tepki gösterdi.

"Cumhur İttifakı, camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. İttifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir."

MHP Lideri, "Çılgın Türkler seferde" dedi, 2023'ü işaret etti. "Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündeminde koronavirüs de vardı. Hükümetin salgın sürecini iyi yönettiğini belirten Bahçeli, aşı çağrısı yaptı.

"Çağrım şudur: aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalıdır. İnsan ve toplum sağlığı bakımından aşı yaptırmak mecburiyettir. Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal maliyeti çok yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Gevşemenin sonuçlarını ağır ödemeyelim." dedi.

GÖÇ DALGASI



Göç dalgasıyla ilgilide konuşan Bahçeli, “Ama ilanihaye burada kalmaları mümkün değildir. Ülkemizde 500.000’e yakın Afgan mülteci olduğu tahmin ediliyor. Elbette önümüzdeki riskli ve tehlikeli süreçte göç dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi zorlayacağı görülüyor. Buna karşı tedbirli olmalıyız. Teyakkuz halinde olmalıyız. Bir derviş sabrıyla kozamızı örmeliyiz. Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir. Yapılan tahminler kapsamında ifade edersem, yakın gelecekte 1,25 milyon Afgan’ın İran’a; 1,2 milyon Afgan’ın ise Pakistan’a geçmesi bekleniyor.” diye konuştu.

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