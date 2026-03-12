Devlet Bahçeli'den 'İran' açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında konuştu.

CNN Türk Editörü Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığına göre Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz."

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Bahçeli, Türkiye'nin istihbarat oyunlarına düşecek bir devlet olmadığını vurgulayarak "Siyonist emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

"BU KUYUYU KAZANLARI BOŞA DÜŞÜRMELİYİZ"

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Türkiye’yi gayya kuyusuna itmek için yapılan ahlaksız tezgahları isabetli okumalı, bu kuyuyu kazanları boşa düşürmeliyiz. Görüldüğü kadarıyla ABD ve İsrail için evdeki hesap İran’a uymamıştır."