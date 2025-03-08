Devlet Bahçeli'den CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sürpriz telefon

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Geçtiğimiz günlerde Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la telefon görüşmesi yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sürpriz bir görüşme de Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yaptı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, X hesabından Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

"HERKESİN SORUMLULUĞU VE KATKISININ ÖNEMLİ OLDUĞU KONUSUNDA SOHBETİMİZ OLDU"

Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını şöyle aktardı:



"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."