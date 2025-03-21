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Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e: Yargıya saygı duy, partinde otur

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#Devlet Bahçeli#CHP#Özgür Özel
Devlet Bahçeliden CHP Genel Başkanı Özgür Özele: Yargıya saygı duy, partinde otur
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 15:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına, 'Yargıya saygı duy, partinde otur' yanıtını verdi.

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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 90 şüpheli gözaltına alınırken firarilerle ilgili çalışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu için halkı sokağa çağırması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği belirtildi.

ÖZEL: SOKAKLARA DAVET EDİYORUM

Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti.

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İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanması sonrası, terör soruşturması ile ilgili de ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

SARAÇHANE ÇEVRESİNDEKİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan tedbir kararlarına yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol saat 14.00 itibarıyla bir günlüğüne trafiğe kapatıldı.

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#Devlet Bahçeli#CHP#Özgür Özel

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