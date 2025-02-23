Devlet Bahçeli'den AK Parti kongresine özel aranjman... İşte Güllerin ve karanfillerin sayısı ile verilen mesaj

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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.

Bu anlamlı armağan:

•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

•1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,

•Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

•23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.