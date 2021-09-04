Devlet Bahçeli: Yüzde 10 baraja gerekçe kalmadı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesine ilişkin süren tartışmalara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.
Bahçeli özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçileceği ve hükümet TBMM’den güvenoyu almayacağı için ‘yönetimde istikrar’ ilkesi kendiliğinden vasat bulmuştur.
Devamında, yüzde 10 seçim barajının korunmasının ayrıca meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi de kalmamıştır. Bu kapsamda anayasal norm olan ‘temsilde adalet’ ilkesinin olabilmesi için seçim barajının düşürülmesinden başka bir seçenek görülmemektedir.”