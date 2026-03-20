Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına isim verdi!

#Devlet Bahçeli#Ülkü Ocakları#Yarış Arabaları
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının yarış arabalarına isim verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 15:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yarış arabası prototiplerini inceledi, araçlara 'Göktay-1 ve Göktay-2' isimlerini verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. Geleneksel kahvaltı programına katılan Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi.

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının yarış arabalarına isim verdi

İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan araçların, bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya’daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi. Bahçeli, prototiplerini incelediği yarış arabalarına 'Göktay-1' ve 'Göktaşy-2' isimlerini verdi. Ziyaret sırasında Bahçeli’ye, 'Dualı üç hilal tablosu' ile Ülkü Ocakları ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci, temsilen sertifika tablosu hediye edildi.

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocaklarının yarış arabalarına isim verdi

#Devlet Bahçeli#Ülkü Ocakları#Yarış Arabaları

