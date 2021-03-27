Devlet Bahçeli MHP’de yeni A takımını belirledi

İsmail Özdemir, Pelin Yılık, Filiz Kılıç, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Özarslan, Divana yeni giren isimler olurken, Kadir Şekerci, Hidayet Vahapoğlu, Deniz Depboylu, Emin Haluk Ayhan ve Fatih Çetinkaya ise yeni Divanda yer almadılar.

GÖREV DAĞILIMI DA YAPILDI

Divanı üyesi genel başkan yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde oldu: Semih Yalçın-Teşkilat, Feti Yıldız-Hukuk ve Seçim, Mustafa Kalaycı-Siyasi İşler, İsmail Faruk Aksu-Ekonomik ve Sosyal Politikalar, İsmail Özdemir-Medya ve Halkla İlişkiler, Mevlüt Karakaya-Mali İşler, Kamil Aydın-Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler, İzzet Ulvi Yönter-Araştırma-Strateji, Sadir Durmaz-Yerel Yönetimler, Pelin Yılık-Aile ve Kadın, Yaşar Yıldırım-Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları, Filiz Kılıç-Parti İçi Eğitim. Parti Genel Sekreterliğine ise İsmet Büyükataman seçildi.

Devlet Bahçeli dün MHP heyetiyle beraber Anıtkabir’e çıktı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara