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Devlet Bahçeli de aşı oldu! Twitter'dan paylaştı...
MHP lideri Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.
Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."
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