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Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli de aşı oldu! Twitter'dan paylaştı...

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Devlet Bahçeli de aşı oldu! Twitter'dan paylaştı...
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MHP lideri Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

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