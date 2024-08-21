Devlet Bahçeli bağışlamıştı: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük cem evi olacak

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MHP lideri Bahçeli'nin 13 yıl önce satın aldığı ve geçen yıl Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı Hacıbektaş ilçesinin Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde bulunan, 5 bin 788 metrekarelik arsada, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılan Hacıbektaş Cem ve Kültür evi külliyesinin 2025 yılı sonlarında hizmete açılması planlanıyor.

Bittiğinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Cem ve Kültür evi olacağını söyleyen Şantiye şefi Necati Özbay İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada “İnşaat çalışmalarına 2023 yılı Mart ayında başlandı ve 2025 yılı Kasım ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz.

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Betonarme kısmının yüzde 80’i bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde duvar örme çalışmalarına başlayacağız. Yaklaşık 6 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. Yapımı devam etmekte olan Cem Evi tamamlandığında içerisinde kütüphane, gasilhane, yemekhane, konaklama odaları, müdiyet, otopark, kurban kesim alanı gibi yerler bulunacak. Burası hizmete açıldığında hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yapılmış olan en büyük Cem Evi olacak” dedi.