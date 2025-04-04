Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

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Geçirdiği ameliyatın ardından istirahate ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra mesaisine başladı. Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

CNN Türk Muhabiri Murat Bekmezci, son gelişmelere ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:

MHP lideri Bahçeli şu dakika itibariyle anıt mezara geldi ve Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret ediyor. Ziyaret ardından genel merkeze geçerek çalışmalara başlaması bekleniyor.

İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

MHP lideri bir süredir istirahatteydi. kalp kapakçığından operasyon geçirdiği belirtilmişti. 60 günü aşkın süredir istirahatteydi ve ilk kez evinden çıktı. Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü bugün. Bu ölüm yıl dönümünde ilk kez dışarı çıktı Bahçeli.

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