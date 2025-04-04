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Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Alparslan Türkeş
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 14:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretinin ardından çalışmalarına devam etmek üzere parti genel merkezine geçti.

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Geçirdiği ameliyatın ardından istirahate ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra mesaisine başladı. Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

CNN Türk Muhabiri Murat Bekmezci, son gelişmelere ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:

MHP lideri Bahçeli şu dakika itibariyle anıt mezara geldi ve Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret ediyor. Ziyaret ardından genel merkeze geçerek çalışmalara başlaması bekleniyor.

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

İLK KEZ DIŞARI ÇIKTI

MHP lideri bir süredir istirahatteydi. kalp kapakçığından operasyon geçirdiği belirtilmişti. 60 günü aşkın süredir istirahatteydi ve ilk kez evinden çıktı. Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü bugün. Bu ölüm yıl dönümünde ilk kez dışarı çıktı Bahçeli.

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Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

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#Devlet Bahçeli#MHP#Alparslan Türkeş

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