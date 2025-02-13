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Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlu'nun Berat Kandili'ni kutladı

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#Devlet Bahçeli#Ahmet Davutoğlu#Berat Kandili
Devlet Bahçeli, Ahmet Davutoğlunun Berat Kandilini kutladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 21:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Berat Kandili'ni tebrik etti.

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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Davutoğlu'nu arayarak Berat Kandili'ni kutladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Davutoğlu'nun TBMM'de yaptığı Grup konuşmasında tekraren geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından bugün gerçekleşen görüşmede Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini yineledi. Görüşmede, Gazze konusunda son dönemdeki gelişmeler de değerlendirilirken karşılıklı yapılabilecekler de istişare edilmiş olup, önümüzdeki süreçte de Gazze ve birçok konuda görüşmelere devam edileceği temennisinde bulunulmuştur."

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#Devlet Bahçeli#Ahmet Davutoğlu#Berat Kandili

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