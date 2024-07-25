Devlet adamı nasıl olmalı diyenler İsmet Paşa’ya baksın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Adalar Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, Adalar’ın ulaşım sorunları ve elektrikli araçlar ile ilgili sorununun çözülecek noktaya geldiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamasına ise şu yanıtı verdi: “Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK’ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız bütün belediyeler, 5 yıl boyunca hiç borç ödememişler. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Hangi AK Partili belediye SGK borcunu ödemiş? Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, ‘CHP belediyesi bu’ diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar.” Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayda oturanların elini sıkmayacağım” açıklamasına da “El sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. CHP artık halkın gözünde birinci partidir, birinci partiye yakışan işleri biz yapacağız. Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı” yanıtını verdi. Gece saatlerinde ise sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Sözlerim Tayyip Erdoğan’adır. 22 yıl birinci parti olup, konuşmayan, el sıkışmayan Erdoğan’dır. Biz birinci parti olup da Erdoğan gibi kutuplaştıranlardan olmadık, olmayacağız” dedi.

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LOZAN’DA SATRANÇ OYUNCUSU

Özel daha sonra Heybeliada’daki İnönü Evi Müzesi’nde Lozan Antlaşması’nın 101. yılı etkinliğindeki konuşmasında ise özetle şunları söyledi: “Biz İsmet Paşa’yı Lozan’daki yaptıklarından, onun nasıl satranç oyuncusu olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Lozan’da İsmet Paşa, 92 gün o masada müzakere eder, bazen sertleşir, bazen yumuşar ama savaş meydanlarında canını ortaya koyan, sonrasında en büyük mücadeleleri veren İsmet Paşa gerektiğinde düşmanlarıyla bile masaya oturup müzakere etmenin, kazanımlar elde etmenin, temsil ettiği toplumu, temsil ettiği ülkenin hakkını, çıkarını savunmanın, gerekirse savaşarak, gerekirse ölümü göze alarak, gerekirse oturup müzakere ederek ve en sonunda sonuç alarak o masadan kalkmayı bilmiş. Bizlere hem kahraman bir askerin hem yetkin ve etkin bir diplomasi üstadının nasıl olması gerektiğini, bir siyasetçinin sadece konuşmak, sadece kavga etmek ya da sadece müzakere etmek, sadece temsil görevlerini yapmak değil, hepsini birden dozunda, kıvamında, gerektiği kadar yapmanın ne demek olduğunu gösteren bir insandır İsmet Paşa. Bir devlet adamı nasıl olur diye bakacaksa genç arkadaşlarım lütfen İsmet Paşa’ya ve İnönü ailesine baksınlar. Bir siyasetçinin sadece konuşmak, sadece kavga etmek ya da sadece müzakere etmek, sadece temsil görevlerini yapmak değil, hepsini birden dozunda, kıvamında, gerektiği kadar yapmanın ne demek olduğunu gösteren bir insandır İsmet Paşa.”

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İTTİFAK İHTİMALİ YOK

CHP ve AK Parti koalisyonunun görüşmelerde gündeme gelip gelmediği şeklinde sorulan soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, şunları söyledi: “Görüşmelerde gelmedi. Milletten muhalefet görevi alıp iktidara soyunan MHP değil bu parti. Millet bize gelecek seçime kadar muhalefet görevi verdi, verilmeyen bir göreve talip olmak, seçmenin mesajını almamaktır. Yapılacak ilk seçimlere kadar ana muhalefet, seçimden sonra iktidar partisiyiz. AK Parti ile seçimlerden önce ittifak ihtimali yoktur. Milli meselelerde, vatandaşın sorununu çözmede müzakere ederiz, o MHP’nin işi. Düştükleri hal ortada, yüzde 18’lik parti yüzde 4’e düştüyse milletin verdiği vazifeyi yapmayıp, iktidara eklenmenin sonucudur.”