Devinim ne demek? Devinim nedir? Devinim TDK kelime anlamı

Devinim isim olarak devinme işi ve hareket anlamına gelmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu.’’ (Necati Cumalı)

Bu cümle içerisinde başka kişilerden hareket ve bir tepki bekleniyor.



Devinim Nedir?

Devinim gündelik yaşam içerisinde çok kullanılmayan ancak resmi kaynaklar ve yazılı basında değerlendirilen bir sözcüktür. Farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanılabilir.

- Bir toplumdaki olayların ana özelliğini ve varlık biçimini ele alan, toplumsal süreçler bütünü,

- İçerisinde bulunan ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş,

- Zaman içerisinde bir durum değişikliği yaratma,

- Bir düşüncenin başlaması veya harekete geçmesi,

- Durağan bir noktaya bağlı olarak herhangi bir cismin, buna bağlı olarak yaptığı hareket.

‘’Dünyanın kendi etrafında ve güneş çevresinde iki farklı devinimi bulunmaktadır.’’

Devinim TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre devinim genel anlam itibariyle bir hareket başlangıcıdır. Herhangi bir duruma ve olguya karşı harekete geçme durumudur. Aynı zamanda bir cismin başka bir cisim çevresinde gerçekleştirdiği hareket üzerinden de cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Özellikle resmi kaynaklar ve yazılı basın üzerinde çok fazla değerlendirilir. Çok sık olmasa da gündelik yaşam içerisinde cümlede kullanılabiliyor.