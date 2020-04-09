Deventer Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Hollanda'da bulunan Türkler Deventer Türk Başkonsolosluğu ile tüm idari ve resmi işlemler, Türk vatandaşları için kısa sürede yapılmaktadır.

Deventer Konsolosluk

Deventer Konsolosluk işlemleri özellikle Türklerin o ülkedeki tüm resmi işlemlerinin yapılmasını sağlar. Başta evlilik, askerlik ve pasaport işlemleri olmak üzere tüm resmi işlemler Deventer Konsolosluğu tarafından halledilmektedir. Konsolosluk bu işlemlerin yürütülmesinde randevu sistemine uygun çalışmaktadır. Bu nedenle, işlemler için konsolosluğa gidecek olan kişilerin mutlaka çalışma saatlerine uygun şekilde randevu alması gerekir.

Deventer Türk Başkonsolosluğu Adresi

Deventer Türk Başkonsolosluğu, Hollanda'da yer almaktadır. Başkonsolosluk ile resmi işlerini yürütecek olan kişiler adres olarak Keizerstraat 8 7411 HG, Deventer adresine ulaşarak, hizmet alabilirler.

Deventer Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Deventer Türk Başkonsolosluğu'ndan randevu almak ya da sorularınızı iletmek için telefon numaralarını kullanabilirsiniz. Deventer Türk Başkonsolosluğu telefon numaraları;

- +31 (0) 570 688 650; faks numarası ise + 31 (0) 570 619 554'dir.